Betrunken und unter Drogen: BMW-Fahrerin hinterlässt ein Trümmerfeld

Eine Autofahrerin hat in der Nacht zu Donnerstag in Wandsbek mehrere geparkte Autos beschädigt. Sie war nicht ganz nüchtern, wie sie später angab.

Die Frau war um kurz nach Mitternacht in ihrem BMW unterwegs. Am Eulenkamp/Ecke Nordschleswiger Straße verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen und rammte sechs geparkte Autos, unter anderem einen Smart. Viele der Wagen wurden erheblich beschädigt, Trümmer verteilten sich auf der ganzen Straße.

Autofahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die Frau wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Rettungswagen gab sie laut Polizei an, zuvor Alkohol getrunken und Drogen genommen zu haben. Sie kam vor einen Haftrichter.

Das könnte Sie auch interessieren: Dauer-Nerv mit den Zulassungen – Halter warten Monate

Der Unfallort war bis etwa 3.30 Uhr gesperrt. (paul)