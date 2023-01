Frau erfasst Ehemann beim Einparken – Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Lohbrügge: Eine Frau hat ihren 70-jährigen Mann am Sonntagnachmittag beim Einparken in einer Tiefgarage mit dem Auto erfasst. Er schwebt in Lebensgefahr.

Er wollte ihr beim Einparken helfen und sie von außen einweisen: Gegen 16.50 Uhr wurde ein Mann in einer Tiefgarage in der Dethlefstwiete schwer verletzt, sagte die Polizei der MOPO.

Mann beim Einparken eingeklemmt: Lebensgefahr

Denn die Fahrerin erfasste ihren Mann beim Rangieren. Er wurde beim Einparken zwischen Wand und Auto eingeklemmt.

Der 70-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr. (ncd)