Frau beleidigt Fahrgäste in S-Bahn – und wirft Flasche auf Sicherheitsmann

Eine 45 Jahre alte Frau hat laut Angaben der Bundespolizei für mächtig Ärger in einer S-Bahn und anschließend am Hamburger Hauptbahnhof gesorgt. Einen Sicherheitsmann soll sie sogar mit einer Flasche beworfen haben.

Sie saß den weiteren Angaben nach am Mittwochabend um 21.30 Uhr in einer S-Bahn: Zwischen den Haltestellen Dammtor und Hauptbahnhof soll sie dann grundlos Fahrgäste angeschrien und beleidigt haben. „Sicherheitskräfte nahmen die äußerst aggressive Frau bei Einfahrt im Hauptbahnhof in Empfang“, sagte ein Bundespolizei-Sprecher.

Frau verweigert Angabe der Personalien

Auf dem Bahnsteig soll die 45-Jährige dann umgehend die Bahn-Mitarbeiter beleidigt und auch versucht haben, zu flüchten. Dabei habe sie einem Sicherheitsmann eine mitgeführte Glasflasche gegen den Rücken geworfen.

„Die zwischenzeitlich angeforderten Bundespolizisten beendeten das ordnungsstörende Verhalten“, so der Sprecher. Die Frau sei zur Wache gebracht worden, weil sie vor Ort die Angabe von Personalien verweigert habe.

In der Wache musste die Frau auch pusten. Das überraschende Ergebnis des Alkoholtests: null Promille. Die Frau aus Niedersachsen wurde anschließend wieder entlassen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. (dg)