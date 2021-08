Vor einem Mehrfamilienhaus am Kirchenweg haben Anwohner am Samstag eine leblose Frau entdeckt, die kurz davor offenbar mehrere Meter in die Tiefe gestürzt war. Die Mordkommission übernahm die ersten Ermittlungen in dem Fall.

„Zunächst war unklar, ob ein Fremdverschulden vorliegt oder nicht“, erklärt ein Polizeisprecherin den Einsatz der Kripo. Der Bereich um den Fundort der Leiche, die auf dem Asphalt vor dem Eingang des Hauses lag, wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Bis in die Nacht sicherten die Beamten in weißen Schutzanzügen Spuren am Tatort.

Hamburg: Frau (19) fällt aus 6. Stock – tot

Mittlerweile gehen die Ermittler von einem Unglück aus: So soll die 19-Jährige von der Dachterrasse ihrer Wohnung im sechsten Stock gestürzt sein – offenbar ohne Eingriff Dritter. „Ein Suizid steht nicht im Raum“, so die Sprecherin.

Die genauen Umstände des Sturzes sind bisher allerdings noch unklar. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (dg)