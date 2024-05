Mann legt Hamburger Airport lahm – weil er etwas vergessen hat

Am Hamburger Flughafen hat ein Mann für Verspätungen bei zehn Fliegern gesorgt, weil er zu einer Maschine zurückwollte – er hatte dort etwas vergessen.

Das gesamte Boarding am Airport musste aus Sicherheitsgründen am Freitagvormittag vorübergehend gestoppt werden. Der Mann habe in einem gerade gelandeten Flugzeug etwas liegen lassen und sei deshalb durch einen alarmgesicherten Durchgang in den Sicherheitsbereich gelaufen, um zurück zu der Maschine zu gelangen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. „Wir haben deshalb eine Fahndung ausgelöst, und die Person ist gesucht worden.“

Hamburg Airport: Mann legt gesamtes Boarding lahm

Nach gut einer halben Stunde konnte der Mann gefunden werden – und es wurde Entwarnung gegeben. Er war auf dem falschem Weg zurück zum Flieger gelaufen, um das Vergessene zu holen. Was der Mann im Flugzeug vergessen hatte, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

Den vermissten Gegenstand hat er zwar vom Flugzeugpersonal überreicht bekommen. Dafür muss er nun aber mit einer Rechnung für den Einsatz der Bundespolizei rechnen. „Man muss eben die Wege nehmen, die erlaubt sind“, sagte die Sprecherin dazu. (dpa/mp)