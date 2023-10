Mann flieht vor Polizei aufs Hausdach – und bleibt stundenlang oben

In der Bonusstraße in Wilstorf (Bezirk Harburg) ist am Mittwoch ein Mann auf der Flucht vor der Polizei aufs Dach geflohen. Es dauerte einige Zeit und eine längere Diskussion, ihn wieder auf den Boden zu holen.

Wie die Polizei der MOPO mitteilte, wollte sie einen Haftbefehl gegen den Mann ausführen. Als die Beamten an der Tür klingelten, kletterte dieser jedoch auf bisher ungeklärtem Wege auf das Dach des Wohnhauses – wo er erstmal blieb.

Die Polizei sicherte den Bereich um das Haus ab und redete auf den Mann ein. Nach MOPO-Informationen dauerte es zwei Stunden, bis er sich bequemte, das Dach zu verlassen. Er wurde festgenommen. (prei)