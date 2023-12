Flammen und Explosionsgefahr – Feuerwehreinsatz beim HSV

Einsatz am Volksparkstadion: Am Samstagnachmittag ist die Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen zum HSV-Stadion an der Sylvesterallee (Bahrenfeld) ausgerückt. Spaziergänger hatten schwarzen Qualm und lodernde Flammen gemeldet.

Laut Feuerwehr wurde gegen 14.55 Uhr ein Feuer am Volksparkstadion gemeldet. Weil unklar war, ob sich der Brand direkt im Stadion befand, wurden vorsichtshalber mehrere Löschfahrzeuge für diesen Einsatz alarmiert.

Explosionsgefahr durch erhitzte Gasflaschen

Auf dem Parkplatz vor der Arena brannte laut Feuerwehr ein Verkaufszelt in voller Ausdehnung. Kurzzeitig bestand auch Explosionsgefahr, weil sich darin auch Gasflaschen befanden.

Der Brand sei nach rund 20 Minuten gelöscht gewesen. Die Gasflaschen, die sich schon bedrohlich erhitzt hatten, wurden gekühlt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer gekommen ist.