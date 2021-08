Flammen in Fischbeker Heide: Feuerwehr löscht brennenden Transporter

Neugraben-Fischbek –

Flammen und Qualm in der Fischbeker Heide. Am Montagnachmittag geriet dort am Rande des Naturschutzgebiet ein Transporter in Brand. Es gab zum Glück keine Verletzten.

Es ist 16 Uhr als die Arbeiter eines Bautrupps damit beschäftigt sind, einen Spielplatz im Neubaugebiet am Fischbeker Heidebrook anzulegen. Ihren Transporter mit den Baumaterialien haben sie am Straßenrand abgestellt. Plötzlich schlagen Flammen aus dem Kastenwagen.

Flammen in der Fiscbeker Heide – Transporter brennt

Die alarmierte Feuerwehr ist rasch am Einsatzort. Schon auf der Anfahrt sehen sie eine schwarze Qualmwolke – der Bautransporter steht in Vollbrand.

Nach gut 30 Minuten hatten die Retter den Brand gelöscht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. ein technischer Defekt wird als Brandursache vermutet.