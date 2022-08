Flammen in 70 Metern Höhe: Großeinsatz auf Müllverbrennungsanlage

Flammen und starke Rauchentwicklung aus einem Schornstein führten Donnerstagnacht zu einem Großeinsatz in Billbrook. Die Feuerwehr musste zu einer Müllverbrennungseinlage ausrücken und den Brand unter schwierigen Bedingungen löschen.

So wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Freitag um 23.43 Uhr zu einem Brand in der Borsigstraße 6 in einer Müllverbrennungsanlage gerufen. Wie die Feuerwehr der MOPO erzählt, schlugen dort Flammen aus einem rund 70 Meter hohen Schornstein, der sich derzeit im Rückbau befindet.

Großeinsatz bei Müllverbrennungsanlage in Billbrook

Bei dem Brand wurden zwei Personen verletzt, ein Mitarbeiter der Firma sowie ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Beide erlitten laut einem Sprecher leichte Verletzungen, begaben sich jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus.

Demnach brach das Feuer in einem ebenerdigen Technikgebäude aus, und schlug dann nach und nach den Schornstein hoch, der innen über eine Gummibeschichtung verfügt. Ein Fachberater für Statik des Technischen Hilfswerks (THW) wurde zugezogen, der jedoch keine Einsturzgefahr des Schornsteins feststellte.

Wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung wurden die Anwohner:innen über mehrere offizielle Warn-Apps zwischen 0.30 Uhr und 5.15 Uhr darauf hingewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer in Hamburger Wohnhaus – mehrere Menschen in Gefahr

Durch das Feuer musste die Müllverbrennungsanlage bis auf Weiteres den Betrieb einstellen. Die Feuerwehr ist laut einem Sprecher aktuell noch mit dem vollen Aufgebot von 80 Einsatzkräften vor Ort, um letzte Glutfelder zu beseitigen. Am Vormittag wurden Untersuchungen gestartet, ob man Löcher in den Schornstein bohren könnte ohne die Statik zu gefährden, um den Brand vollständig zu löschen. (mp/dpa)

Weitere Informationen folgen in Kürze.