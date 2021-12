Hamburg: Feuer im Mehrfamilienhaus – Bewohner verletzt

Großalarm in Hamburgs Süden: Am späten Sonntagabend drang plötzlich dichter, schwarzer Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in Wilstorf. Bewohner schrien an den Fenstern um Hilfe, zwei von ihnen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Gegenüber der MOPO gab der Lagedienst der Feuerwehr an, dass um 21.20 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Reeseberg gemeldet wurde. In einer der Wohnungen brenne es, hieß es zunächst. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, sei dichter, schwarzer Rauch aus mehreren Stockwerken geströmt, berichtet ein Reporter vor Ort. Nicht nur das Gebäude, sondern auch die ganze Straße war völlig verraucht.

Hamburg: Feuerwehr rettet vier Bewohner aus verrauchtem Haus

Bewohner gerieten in Panik, öffneten die Fenster und schrien um Hilfe. Insgesamt vier wurden gerettet, zwei von ihnen kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die anderen lehnten die Beförderung ab und wurden vor Ort betreut.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer in Flüchtlingsunterkunft! Großeinsatz bei Hamburg

Die Feuerwehr stellte später fest, dass die Feuerquelle im Keller lag. Nach ersten Erkenntnissen hatte dort aus bislang ungeklärter Ursache Unrat gebrannt, der für den dichten Rauch gesorgt hatte. Die Ermittlungen dauern an. (mp/cnz)