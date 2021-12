In einem Zimmer der Asylbewerberunterkunft an der Straße Zum Reiherhorst in Stelle (Landkreis Harburg) bei Hamburg hat es am Samstagabend gebrannt. Die Feuerwehr entsandte daraufhin ein Großaufgebot an Kräften.

Die kontrollierten das Feuer, löschten es und verhinderten, dass es sich auf weitere Teile des Gebäudes ausbreitete. Ein Sprecher: „Durch die starke Rauchentwicklung im Inneren ist das Wohnhaus allerdings nicht mehr bewohnbar.“

Bei Hamburg: Feuer in Asylbewerberunterkunft

Für die Nacht sind die Bewohner – sie hatten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehrleute in Sicherheit gebracht – in einer danebenliegenden Containerunterkunft untergekommen. Verletzt wurde niemand. Die Retter öffneten auch ein Stück des Dachs, um Glutnester ausschließen zu können. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Es war der dritte Brand in dieser Woche in der Unterkunft. Nur einen Tag zuvor hatte eine Matratze gebrannt. (dg)