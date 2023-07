Filmreifer Einsatz an der Alster – aufgeweckter Zeuge gibt Hinweis

Spektakulärer Einsatz am Donnerstagabend an der Alster. Dort wurde ein Fahrzeug von der Polizei filmreif auf der Straße gestoppt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte eine Straftat gemeldet.

Der Zugriff erfolgte gegen 21 Uhr unweit des Luxushotels Le Méridien. Zivilfahnder setzten auf der Straße „An der Alster“ einen Opel fest, in dem sich fünf Männer befanden. Die Beamten wurden von Einsatzfahrzeugen der Hamburger Polizei unterstützt.

Kennzeichen getauscht, Tankbetrug: Polizei stoppt Auto an der Alster

Der Grund für den Einsatz: Ein Zeuge hatte gesehen, wie an dem Auto an einer Tankstelle an der Mundsburg erst Kennzeichen montiert wurden und der Wagen dann nach dem Tanken ohne zu bezahlen davonfuhr, wie ein Sprecher der MOPO erklärte.

Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen gestohlen waren. Gegen zwei Männer (18, 24) wird ermittelt, eine Person wurde zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache genommen.