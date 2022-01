Die Hamburger Feuerwehr musste am Montag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Eine Taube war in der Nähe des U-Bahnhofs Farmsen in Schwierigkeiten geraten.

Auf dem Balkon im ersten Stock eines Hauses, das neben der Bahnbrücke steht, hatte sich die Taube in einem Drahtnetz verheddert. Hilfe bekam sie zunächst von einer Artgenossin – aber ohne Erfolg.

Farmsen-Berne: Feuerwehrmann rettet Taube

Aufmerksame Zeugen informierten daraufhin die Feuerwehr, wo der Alarm gegen 16.40 Uhr einging. Zunächst versuchten die Einsatzkräfte, die Taube über ein Drehleiterfahrzeug zu retten, doch auch dies blieb erfolglos.

Weitere Feuerwehrleute rückten dann mit einem Löschfahrzeug an. Über eine Steckleiter gelang es dann einem jungen Feuerwehrmann, zum Balkon zu klettern und die Taube herunterzuholen.

Anschließend durchtrennte er mit einem Messer vorsichtig die Drähte, in denen sich die Taube verfangen hatte. Jetzt endlich war die Rettungsaktion von Erfolg gekrönt – und die Taube konnte schließlich wieder ihre Freiheit genießen. (fbo)