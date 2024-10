Feuerwehreinsatz bei Airbus: Sicherheitslandung kurz nach dem Start

Große Aufregung in Finkenwerder: Ein Flugzeug des Typs A321 Neo musste kurz nach dem Start bereits wieder in Finkenwerder landen. Der Pilot meldete über Dresden Probleme. Die Werkfeuerwehr und die Berufsfeuerwehr rückten an.

Gegen 14.10 Uhr fuhren die Einsatzkräfte zum Werksgelände des Flugzeugherstellers Airbus. Ein Pilot einer anscheinend frisch ausgelieferten Airbus-Maschine des Typs A321 neo von der Fluggesellschaft VietJet Air meldete kurz nach dem Abflug Probleme mit dem neuen Flieger.

Pilot meldet Probleme: Airbus-Maschine kehrt nach Start um

Über Dresden kehrte der Pilot schließlich um und steuerte die Landebahn des Herstellers an. Dort warteten bereits mehrere Einsatzfahrzeuge der Berufs- sowie der Werkfeuerwehr auf das Flugzeug.

Glück im Unglück: Das Flugzeug war zum Zeitpunkt der Sicherheitslandung lediglich mit dem Piloten und dem Co-Piloten besetzt. Weitere Crewmitglieder sollen nicht an Bord gewesen sein.

Nur wenige Minuten nach dem Notruf konnte das Flugzeug sicher und ohne sichtbare Schäden auf der Landebahn aufsetzen. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Welche Probleme der Pilot meldete, ist bislang nicht bekannt.