Feuerwehr rettet Pferd „Donna“ aus eiskaltem Wassergraben

Ein nicht alltäglicher Einsatz forderte am Montagvormittag die Freiwillige Feuerwehr Finkenwerder. Gegen 11.30 Uhr wurde die 24-jährige Stute „Donna“ entdeckt – das Pferd war beim Grasen auf einer Koppel am Finkenwerder Landscheideweg offenbar in einen Graben gerutscht.

Das Tier war völlig erschöpft und zitterte, es konnte sich unmöglich selbst befreien. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte rückten an, zogen jeweils zwei Schlingen um den Bauch des Pferdes und konnten das hunderte Kilogramm schwere Tier mithilfe eines Treckers herausziehen.

Pferd „Donna“ nach 45 Minuten aus eiskaltem Graben gerettet

Nach rund 45 Minuten war „Donna“ aus dem Wassergraben befreit. Nach dem schweißtreibenden Einsatz konnte die Stute, die bereits sieben Fohlen zur Welt gebracht hat, wieder ihrem Besitzer übergeben werden.

Erschöpft, aber augenscheinlich unverletzt, stand sie nach einer kurzen Erholungspause wieder sicher auf ihren vier Beinen. Ein Einsatz, der sowohl Tier als auch Rettern alles abverlangte, aber erfolgreich endete. (sp)