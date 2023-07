Hamburg: Feuerwehr rettet neun Menschen aus brennendem Haus

In Barmbek-Süd ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Ihr Bewohner wurde zunächst vermisst – doch die Feuerwehr konnte ihn und weitere Personen aus dem Wohnhaus retten.

In einem Mehrfamilienhaus an der Barmbeker Weidestraße, unweit des Johannes-Prassek-Parks, ist aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Um 5.26 Uhr ging in der Rettungsleitstelle der Notruf ein. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen aus, dazu kamen weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte den Brandort erreichten, wurde der Bewohner der brennenden Wohnung im dritten Stock noch vermisst.

Barmbek-Süd: Feuer in Mehrfamilienhaus

Feuerwehrleute drangen in das Haus ein und konnten die vermisste Person aus ihrer Wohnung retten. Weitere acht Personen retteten die Einsatzkräfte aus dem gesamten Wohnhaus. Nach Angaben der Feuerwehr sind alle Geretteten wohlauf.

Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden. Die Wohnung wird zurzeit gelüftet. Einem Polizeisprecher zufolge sind alle Wohnungen ab dem zweiten Stock fürs erste unbewohnbar. Die Weidestraße bleibt für die Dauer des Einsatzes noch gesperrt. (doe)