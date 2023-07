Reetdachhaus bei Hamburg in Flammen: Löste ein Blitz das Feuer aus?

Großalarm am Montagmorgen: Bei Moorrege in Schleswig-Holstein geriet das Dach eines Reetdachhauses in Brand – mehrere Feuerwehren aus der Region sind im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu kriegen.

Um 9 Uhr fing das Reetdachhaus in Klevendeich an der Pinnau Feuer. Schon früh war laut Feuerwehr ein Teil des Dachstuhls eingestürzt. Die Löscharbeiten dauern auch Stunden später noch an: Mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und dem Technischen Hilfswerk sind im Einsatz.

Reetdachhaus in Flammen: Löste ein Blitz das Feuer aus?

Personen seien nicht zu Schaden gekommen: Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Auch in den umliegenden Gemeinden wurden Anwohner wegen der Rauchentwicklung aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Gegen Mittag meldeten die Einsatzkräfte, dass das Feuer noch nicht gelöscht, aber unter Kontrolle sei, man „konzentriere sich auf die Suche nach weiteren Brandnestern“, so ein Sprecher. Mit einem eigens angeforderten Bagger werden nun die Reste des Daches entfernt, um den Brand endgültig löschen zu können.

Zur Brandursache gibt es noch keine genauen Angaben: Laut Feuerwehr war aber kurz zuvor über das Gebiet des Hauses ein Unwetter gezogen. Ob ein Blitzeinschlag Auslöser der Flammen war, ist aber noch nicht abschließend geklärt. (alp)