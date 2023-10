Feuerwehr rettet Haustiere aus völlig verqualmter Wohnung

In einer Wohnung über einer Werkstatt an der Harburger Chaussee (Wilhelmsburg) ist in der Nacht zu Samstag ein Brand ausgebrochen. Zunächst hieß es, dass mehrere Menschen aus dem Fenster gesprungen seien.

Der Notruf kam kurz nach 1 Uhr in der Einsatzzentrale an: Weil mit mehreren Verletzten gerechnet werden musste, wurde ein Großaufgebot aus Löschfahrzeugen, Rettungs- und Streifenwagen, Notärzten und Sanitätern alarmiert.

Mann lehnt Transport ins Krankenhaus ab

Tatsächlich war niemand aus dem Fenster gesprungen: Die Bewohner hatten die Wohnung unverletzt übers Treppenhaus verlassen können.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer auf „AidaSol“: Großeinsatz bei Blohm+Voss

Ein Mann wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, lehnte aber laut Feuerwehr einen Transport ins Krankenhaus ab. Aus der verqualmten Wohnung wurden zwei Kanarienvögel gerettet.

Den Qualm hatte ein Wäschetrockner ausgelöst, der aus noch unbekannten Gründen Feuer fing. Diesen hatten die Feuerwehrkräfte schnell gelöscht. Nachdem sie die Wohnung belüftet hatten, rückten sie wieder ab. (dg)