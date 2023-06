In der Nacht: Rätselhafte Feuer-Serie in Hamburger Viertel

Treibt hier ein Feuerteufel sein Unwesen? Gleich fünf Mal musste die Hamburger Feuerwehr in der Nacht zu Freitag nach Hamm ausrücken. In einem Umkreis von wenigen hundert Metern waren vier Müllcontainer und ein Keller in Brand geraten. Ob es zwischen den Bränden einen Zusammenhang gibt, ermittelt jetzt die Polizei.

Zwischen 1 Uhr und 1.40 Uhr war die Feuerwehr mit den Bränden beschäftigt, sagte ein Sprecher auf MOPO-Anfrage. Zu dieser Zeit fanden insgesamt vier der fünf Brände statt. In der Sievekingsallee, der Carl-Petersen-Straße, und der Palmerstraße brannte jeweils ein Müllcontainer. In der Schwarzen Straße brannte ein Keller.

Früher am Abend hatte im selben Viertel bereits ein Müllcontainer in der Eifelstraße gebrannt. Der Feuerwehr gelang es, alle Brände zügig zu löschen. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache der Brände und ob ein Zusammenhang zwischen ihnen besteht. (abu)