Feuerdrama in Hamburg – Bewohner stirbt bei Wohnhausbrand

Bei einem Brand in einem Haus in Wilhelmsburg ist am Samstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot am Einsatzort eintraf, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern. Ein Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Als der Notruf gegen 9.35 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr einging, löste der Disponent sofort eine höhere Alarmstufe aus. Der Anrufer hatte mitgeteilt, dass Flammen aus einem Haus am Sperlsdeicher Weg schlagen würden und sich noch eine Person im Gebäude befinden würde. Sofort rückten mehrere Löschzüge, ein Rettungswagen und der Notarzt aus.

Feuer in Wilhelmsburg: Mann kann nur noch tot geborgen werden

Bei Eintreffen der Retter bestätigten sich die Angaben des Anrufers. Aus den Fenstern des Hauses schlugen meterhohe Flammen. Unter Atemschutz drangen Feuerwehrmänner in das Innere vor und zogen den leblosen Bewohner (89) aus dem Gebäude. Unterstützt wurden sie dabei von Kollegen, die den Brand von außen löschten. Für den 89-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Harburg gestorben

Nach gut 40 Minuten war das Feuer gelöscht. Experten der Brandermittlung rückten an, um die Ursache des Feuers zu ermitteln.