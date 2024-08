Top-Restaurant in Hamburg: Zubereitung von Dessert geht schief – dann wird es nass

In der HafenCity ist es am Donnerstagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. In einem bekannten Restaurant gab es Feueralarm – und dann wurde es nass.

Zu dem Einsatz kam es nach MOPO-Informationen gegen 21.25 Uhr an der Straße Am Sandtorkai, gleich neben der Elphi. Im Restaurant „Stricker’s Kehrwieder Spitze“ schrillte plötzlich der Feueralarm. Mehrere Löschfahrzeuge rückten an.

Hamburg: Sprinkleranlage löst wegen Feueralarm aus

Laut einem Feuerwehrsprecher habe bei Eintreffen der Rettungskräfte schon die Sprinkleranlage ausgelöst. Ein feiner Sprühstrahl Wasser ergoss sich über das Innere. Gäste sollen das Restaurant rasch verlassen haben.

Nach MOPO-Informationen sei die Brandmeldeanlage beim Flambieren von Crème brûlée, einem Dessert mit Karamellkruste, ausgelöst worden. Zu löschen gab es für die Retter allerdings nichts. Nachdem die Sprinkleranlage ausgeschaltet wurde, konnte der Betrieb weitergehen.