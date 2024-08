Gefährlicher Fund sorgt für Großeinsatz, Sperrung und Evakuierung in Hamburg

Aufregung in Farmsen-Berne: Ein Behälter in einer Apotheke löst am Donnerstagabend einen Großeinsatz aus. Was war da los?

Mitarbeiter hatten gegen 18.38 Uhr in dem Gebäude auf dem Berner Heerweg einen alten Behälter mit der Aufschrift Pikrinsäure gefunden und die Feuerwehr alarmiert. Die Flüssigkeit gilt als extrem gefährlich, aus einer Lösung kristallisiert ist sie hochexplosiv.

Pikrinsäure-Alarm! Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz – Gebäude evakuiert

Feuerwehr und Polizei rückten daher mit einem Großaufgebot an – unter anderem waren mehrere Einheiten der Technik- und Umweltschutzwache im Einsatz. „Aufgrund der unklaren Lage wurde initial ein Sperrradius von 150 Metern festgelegt“, sagte Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann am Abend. „Dieser konnte nach ersten Erkundungen durch die Einsatzkräfte auf 50 Meter verringert werden.“

Farmsen-Berne: Gefährlicher Behälter entpuppt sich als leer

Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt, das Gefäß auf einen nahegelegenen Parkplatz gebracht, wo es von einer Spezialistin der Polizei begutachtet wurde. Dann die Überraschung: Der anscheinend gefährliche Behälter entpuppte sich als leer! Er konnte daraufhin fachgerecht entsorgt werden.

Rettungssanitäter kümmerten sich um die Person, die den Behälter gefunden hatte. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften knapp zwei Stunden im Einsatz. (idv)