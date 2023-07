Feueralarm im MOPO-Haus – Hybridauto brennt in der Tiefgarage

Ein brennendes Hybridauto hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr in Ottensen in Atem gehalten. Aus dem Untergeschoss eines Bürokomplexes, in dem auch die MOPO ihren Sitz hat, drangen dichte Rauchschwaden. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Mit Gasmasken rennen Feuerwehrleute in das Gebäude. Chemisch stinkender Qualm dringt aus dem Untergeschoss des Bürokomplexes in der Barnerstraße. Gegen 14.15 Uhr wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Zwei Löschzüge und freiwillige Wehren rücken an.

Feuerwehr Hamburg: Hybridauto brennt in Tiefgarage

Bei Eintreffen der Retter ist die Lage noch unklar. Weil zu diesem Zeitpunkt jedoch diverse Menschen in den Büros arbeiten, unter anderem die MOPO-Redaktion, wollte man auf mögliche Rettungsmaßnahmen vorbereitet sein und alarmiert weitere Kräfte.

Der Einsatzleiter kann schließlich ein qualmendes Hybridfahrzeug als Ursache für den Qualm ausmachen. Ein schwierig zu löschender Brand: Einen Akku-Brand zu löschen dauert häufig Stunden, weil die Batterien nur schwer zugänglich unter dem Auto verbaut sind.

Der Einsatz dauert auch am späten Nachmittag noch an und sorgt für Staus im nähreren Umfeld: Die Barnerstraße ist vollständig gesperrt.