Feueralarm in Hamburger S-Bahnhof – Strecke gesperrt

Feueralarm am Bahnhof Harburg Rathaus: Ein starker Brandgeruch hat am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz in der S-Bahn-Station geführt.

Der Alarm wurde um 20.52 Uhr ausgelöst. Fahrgäste hatten die Rauchentwicklung im Gleisbett des Bahnhofs Harburg Rathaus sowie einen starken Brandgeruch im Tunnelbereich bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Daraufhin wurde eine Sperrung der S-Bahnstrecke zwischen Harburg und Buxtehude eingeleitet. Laut Lagezentrum der Feuerwehr wurde der Gleisbereich durch die Einsatzkräfte begangen. Trotz intensiver Suche konnte die Ursache für die Rauchentwicklung jedoch nicht ausgemacht werden, so der Sprecher. (mp)