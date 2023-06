Feuer und starke Rauchwolke – direkt neben dem Hamburger Flughafen

Eine Gartenlaube brannte lichterloh: Am späten Donnerstagnachmittag ist in einer Grünanlage fast direkt neben dem Hamburger Flughafen ein Feuer ausgebrochen. Das sorgte für eine große Rauchwolke über Niendorf.

Als die Feuerwehr eintraf, brannten eine Gartenlaube und zwei angrenzende Schuppen in der Straße Broockkampsweg in voller Ausdehnung, so die Feuerwehr zur MOPO. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr wegen der starken Rauchwolke gerufen. Sie rückte mit 25 Einsatzkräfte an.

Feuer nahe Hamburg-Airport: Lage unter Kontrolle

Menschen waren nicht in Gefahr. Die Rauchentwicklung habe mitterweile merklich abgenommen, erklärte die Feuerwehr. Sie habe die Lage im Griff. Für Nachlösch- und Aufräumarbeiten blieben noch 14 Einsatzkräfte vor Ort.

Wegen der unmittelbaren Nähe zur Start- und Landebahn wurde der Flughafen informiert, sagte die Polizei der MOPO. Der Pächter der Parzelle sei informiert worden. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. (ncd)