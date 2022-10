Feuer in Wohnung: Mann springt aus dem 6. Stock und stirbt

Dramatische Szenen in Eidelstedt: In einer Hochhaus-Wohnung an der Straße Baumacker ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Der dort lebende Mann sprang – offenbar in Todesangst, um sich vor den Flammen zu schützen – aus dem sechstem Stock und verstarb vor Ort.

Laut Angaben der Feuerwehr brach der Brand gegen 8.30 Uhr aus. Zu der Zeit empfingen die Beamten auch erste Notrufe von Nachbarn, die von piependen Rauchmeldern berichteten. Aber: Die Feuerwehr schätzte die Lage anfangs offenbar falsch ein – mit tragischen Folgen.

Feuer in Hamburg: Mann springt aus 6. Stock und stirbt

Zunächst wird die Freiwillige Feuerwehr zurückgepfiffen, weil wegen eines piependen Rauchmelders offensichtlich nicht von einer größeren Gefahr ausgegangen wird. Vor Ort bemerken Einsatzkräfte den Brand und öffnen die Tür, geben den Flammen aber damit auch Sauerstoff und es kommt zu einer starken Verpuffung. Ein Feuerball rollt durch die Wohnung.

Aus diesem Fenster sprang die Person. Die Fassade ist mit Ruß bedeckt.

Flammen vermischten sich mit dunklem Qualm, der Bewohner sieht offenbar keine Alternative mehr als aus dem Fenster aus dem sechsten Stock zu springen, noch bevor eine Drehleiter in Stellung gebracht werden kann. 30 Minuten vergingen zwischen dem ersten Notruf und dem am Ende tödlichen Sprung.

„Ein angeforderter Notarzt leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein“, so ein Feuerwehrsprecher. Am Ende aber vergeblich; der Mann erlag vor dem Gebäude ihren schweren Verletzungen.

Mit rund 30 Rettern ließen die Beamten das Hochhaus evakuieren und löschten das Feuer. Eine Katze, die der Verstorbene kurz vorm Springen hinausgeworfen hatte, überlebte und wurde von den Beamten eingefangen. Die Ursache des Brandes ist derweil noch unklar, er soll aber in der Küche seinen Ursprung gehabt haben. Die Polizei ermittelt. (dg/rüga)