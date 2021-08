Mit einem größeren Aufgebot ist die Hamburger Feuerwehr am Mittwochabend nach Eimsbüttel ausgerückt. In einer Küche einer Seniorenwohnanlage war ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt. Eine Seniorin kam in die Klinik.

Gegen 18.50 Uhr schrillten die Rauchmelder aus einer Wohnung im Langenfelder Damm. Weil es sich um ein Objekt handelte, in dem vornehmlich ältere Menschen leben, entschied die Einsatzzentrale, die Alarmstufe zu erhöhen, um auf eine eventuelle Menschenrettung vorbereitet zu sein. Mehrere Löschfahrzeuge und Rettungswagen sowie ein Notarzt rückten an.

Feuer in Wohnanlage für Senioren – Notarzt rückt an

In einer der Wohnungen in der Anlage war Küchenmobiliar in Brand geraten. Die Bewohner der umliegenden Zimmer wurden von den Rettern ins Freie geführt und vom Rettungsdienst versorgt. Eine ältere Dame kam mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik.

Den Brand hatten die Retter rasch unter Kontrolle. Nachdem das Feuer gelöscht und der Qualm mit Hochleistungslüftern entfernt war, konnte Entwarnung gegeben werden.