In der Tiefgarage eines Gebäudes in der Großen Bergstraße in Hamburg-Altona ist samstagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Schon mehrfach hatte es in der Vergangenheit in dem Haus gebrannt.

Gegen 3.43 Uhr hatte laut Polizei die Sprinkleranlage in der Tiefgarage die Feuerwehr alarmiert. In einem dort geparkten Wohnmobil war eine Feuer ausgebrochen. Schon vor der Tür konnten die Einsatzkräfte den Brandgeruch wahrnehmen. Die Sprinkleranlage hatte inzwischen ganze Arbeit geleistete und das Feuer fast vollständig gelöscht.

Hamburg: Immer wieder Brände in Altonaer Gebäude

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. In dem Haus kam es in der Vergangenheit schon öfter zu Brandstiftungen. Im Januar 2020 musste die Feuerwehr innerhalb von fünf Tagen zweimal einen größeren Kellerbrand löschen. (abu)