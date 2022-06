Feuer in Schrebergarten: Zwei Gartenlauben abgebrannt

In der Nacht zum Mittwoch sind in einer Kleingartensiedlung am Ausschläger Billdeich (Rothenburgsort) zwei Lauben abgebrannt.

Um 1.12 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Laut MOPO-Informationen soll zuerst ein Stapel Holz gebrannt haben. Das Feuer sei dann auf die Lauben übergegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Hamburg: Mehrere Brände in Kleingartensiedlungen

Es ist nicht der erste Brand in einer Kleingartensiedlung im Bereich Rothenburgsort. In den vergangen Wochen kam es bereits häufiger zu Vorfällen.

Ob es Zusammenhänge gibt, ist unklar. Die Polizei ermittelt. (sd)