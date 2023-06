Feuer in Schokoladenfabrik in Hamburg – zwei Rettungskräfte im Krankenhaus

Am Donnerstagnachmittag ist es in Wandsbek zu einem Einsatz in einer Schokoladenfabrik eines Weltkonzerns gekommen. Der Grund war schnell gefunden. Zwei Feuerwehrleute mussten vorsorglich ins Krankenhaus.

Der Notruf ging um 15.56 Uhr bei der Feuerwehr ein. Die Rettungskräfte wurden in die Straße Am Neumarkt 20 gerufen: das Ziel war die Schokoladenfabrik von Nestle. Dort war ein Schwelbrand in einer der Produktionshallen ausgebrochen.

Das könnte Sie auch interessieren: Reifen geplatzt: Transporter fährt in Heck von Laster

Um das Feuer zu bekämpfen, mussten Teile der Produktionsanlage freigelegt werden. Bei dem Einsatz bekamen zwei Männer der Freiwilligen Feuerwehr Kreislaufprobleme, sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber kurze Zeit später wohlauf verlassen, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Die Ursache für den Brand waren wohl Schweißarbeiten an Rohrleitungen einer Abluftanlage.