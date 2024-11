50 Retter im Einsatz: Feuer neben dem „Stadtzentrum Schenefeld“

Großeinsatz in Schenefeld: In Sichtweite des Einkaufzentrums „Stadtzentrum Schenefeld“ drang am Mittwochabend Qualm aus einem leerstehenden Bürogebäude.

Die Retter hatten es nicht weit: Die Feuerwache Schenefeld ist nur 60 Meter von dem Ort des Feuers im Kiebitzweg entfernt. Die Einsatzkräfte rückten mit zwei Löschzügen an. Nach eineinhalb Stunden waren die Flammen unter Kontrolle gebracht.

Um 18.04 war der Anruf bei der zuständigen Feuerwehr eingegangen, kurze Zeit später meldete sich ein zweiter Anrufer, der die Beamten über den Qualm informierte: In einem leerstehenden, mehrstöckigen Bürogebäude war im ersten Stock Feuer ausgebrochen.

Rund 50 Einsatzkräften bekämpften die Flammen, bis gegen 19.30 Uhr Uhr der Einsatz beendet werden konnte. Es gab keine Verletzten. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. (mp)