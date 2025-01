Brand im Silo: Schwieriger Einsatz für Hamburgs Feuerwehr

Dichter Rauch im Hamburger Süden: Bei einem Futtermittelhersteller im Hafen haben in der Nacht zum Freitag Pellets Feuer gefangen – erst nach Stunden konnte der Brand gelöscht werden.

Rund 100 Feuerwehrleute sind am Abend zu langwierigen Löscharbeiten bei einem Industriebetrieb im Hamburger Hafen ausgerückt. Mehrere Tonnen Rapspellets hatten bei einem Futtermittelhersteller in Heimfeld Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg mitteilte.

Über dem Stadtteil bildete sich eine große Rauchwolke, die über den Hafen in Richtung Norden zog. Die Anwohner wurden zeitweise per Warn-App aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Feuer war laut Polizei aus zunächst unklarer Ursache in der Anlage ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war zunächst ein Kühler in Brand geraten, die Flammen hatten sich dann auf das Silo ausgebreitet. Nach mehr als sechs Stunden Löscharbeiten sei das Feuer dann vollständig gelöscht gewesen, so ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. (dpa/mp)