Feuer in Ottensen: Großeinsatz in bekanntem Eckhaus

Feuer in dem bekanntesten Leerstand Ottensens: In dem Eckhaus Barnerstraße / Bahrenfelder Straße, in dem sich 40 Jahre lang die beliebte Pizzeria „Mamma Mia“ befand, brach am Donnerstagnachmittag ein Brand aus. Wegen des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Laut Feuerwehr wurde gegen 16.30 Uhr starker Qualm aus dem gelben Eckhaus gemeldet. Das historische Gebäude steht seit fast sechs Jahren leer und sollte längst abgerissen sein. Erst vor wenigen Tagen hatte die Sparda-Bank verkündet, dass die Entkernungsarbeiten im Inneren beginnen. Anfang Januar soll das gesamte Ensemble abgerissen werden und Platz machen für die neue Sparda-Zentrale.

Brennender Unrat sorgt für starke Verqualmung

Aus bislang ungeklärter Ursache brach nun im Erdgeschoss ein Feuer aus. Laut einem Feuerwehrsprecher geriet Unrat in Brand und verursachte eine starke Verqualmung. Das Feuer wurde jedoch rasch gelöscht. Wegen des Einsatzes wurden die Straßen am Einsatzort gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Zoff um Neubau: Kult-Pizzaladen wird zum Lost Place

Im Stadtteil gab es in der Vergangenheit immer wieder Wirbel um das Gebäudeensemble, zu dem auch ein Flachbau gehört, in dem die legendäre Pizzeria „Mamma Mia“ untergebracht war. Ein Investor wollte einen Neubau errichten, konnte sich aber mit dem Eigentümer des Nachbargrundstücks nicht über eine Ausnahmegenehmigung für Wohnungsbau einigen. Stattdessen soll dort nun ein Bürogebäude entstehen. Die Planungen für eine Neubebauung ziehen sich bereits seit 2017 hin.