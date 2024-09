Wohnung in Hamburg brennt – Bewohnerin verletzt

Bei einem Brand einer Dachgeschosswohnung in Osdorf ist am Donnerstag eine Bewohnerin verletzt worden. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung brannte vollständig aus.

Kurz nach 12 Uhr geriet eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Landpflegeheim in Osdorf in Brand. Als die Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster der Wohnung und drohten auf das Dach überzugreifen.

Feuerwehr mehr als eine Stunde mit Löscharbeiten beschäftigt

Mit einem sogenannten „Zangenangriff“, dies bedeutet, dass die Feuerwehr von innen sowie von außen das Feuer bekämpfte, konnten die Kräfte den Brand zügig unter Kontrolle bekommen. Als der Brand gelöscht war, wurden noch angrenzende Wohnungen kontrolliert. Die Einsatzkräfte wollten sichergehen, dass sich kein Brandrauch im Gebäude ausgebreitet hatte.

Rund 40 Einsatzkräfte waren mehr als eine Stunde mit den Lösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Im Verlauf des Nachmittags wird nun geklärt, ob die übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen.