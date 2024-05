Anwohner schlägt Alarm: Feuer in Hamburger Labor!

Feuer-Alarm in Barmbek-Süd! Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr aus, um einen Brand in einem Labor zu löschen.

Wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO sagte, wählte ein Anwohner um 22.38 Uhr den Notruf. Es waren Flammen in einem Labor an der Schleidenstraße zu sehen.

Die Feuerwehr konnte den Brand um 23.20 Uhr löschen – was genau Feuer fing, ist unklar. Das Labor wurde belüftet und anschließend an den Betreiber übergeben. Verletzt wurde niemand. (elu)