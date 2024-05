Großeinsatz in Hamburg: St. Pauli-Fan schießt um sich – Polizei feuert zurück

Großeinsatz der Polizei in Altona-Nord: Ein Mann mit einer Schreckschusswaffe feuert am späten Sonntagabend Schüsse aus seiner Wohnung in einem Hochhaus am Alsenplatz ab – dann erwidern die Beamten das Feuer. Was der Vorfall mit dem Aufstieg des FC St. Pauli in die Erste Bundesliga zu tun hat – und was die Beamten in der Wohnung des 53-Jährigen fanden.

Gegen 22.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mann von einem Balkon eines Hochhauses herunterschießen würde. Als die Beamten am Einsatzort ankamen, hörten sie Schussgeräusche und entdeckten den Mann mit einer Waffe in der Hand.

Die Polizisten forderten den Tatverdächtigen auf, die Pistole fallen zu lassen. Der soll die Waffe nach Polizeiangaben jedoch auf die Einsatzkräfte gerichtet haben. Die schossen daraufhin auf den Mann und trafen die verglaste Brüstung des Balkons. Der Verdächtige ging zurück in seine Wohnung.

Einsatzkräfte stehen hinter der Scheibe mit dem Einschussloch an einem Balkon in Altona. dpa Einsatzkräfte stehen hinter der Scheibe mit dem Einschussloch an einem Balkon in Altona.

Inzwischen eingetroffene Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes konnten den Mann wenig später in der Wohnung überwältigen und vorläufig festnehmen. Verletzt wurde nach bislang vorliegenden Informationen niemand.

Über einen Bereitschaftsrichter wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 53-Jährigen erwirkt. Die Beamten stellten eine Schreckschusswaffe, eine Cannabisplantage mit etwa 35 Hanfpflanzen sowie weitere Betäubungsmittel sicher.

Betrunkener St. Pauli-Fan „freudig durchgedreht“ – Großeinsatz in Hamburg

Wie sich herausstellte, war der schwer betrunkene Mann offenbar vor Freude über den Aufstieg des FC St. Pauli in die Bundesliga ausgerastet. Er wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen von einem Amtsarzt in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Polizeikräfte am Alsenplatz in Altona. dpa Polizeikräfte am Alsenplatz in Altona.

An dem Großeinsatz waren die Besatzungen von mehr als zehn Funkstreifenwagen, Kriminalbeamte sowie Spezialeinsatzkräfte beteiligt. Außerdem war die Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Schussabgabe durch Polizeibeamte wird durch das Dezernat Interne Ermittlungen überprüft. (mp/dpa)