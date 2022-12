Hamburg: Feuer in Küche – vier Bewohner in Klinik

Einsatz für die Feuerwehr in Rahlstedt: Am Samstag ist im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses Feuer ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte wurden um 17.40 Uhr in den Schimmelreiterweg gerufen. Flammen waren in einer Wohnung zu sehen, Rauch drang aus dem Fenster einer Küche. Die Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht.

Vier Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Laut Polizei wurden vier Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, bei ihnen bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung.

Mehrere Wohnungen des Hauses sind derzeit unbewohnbar. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat. Das Landeskriminalamt ermittelt. (paul)