Brand in Küche: Feuerwehr rettet Bewohner im letzten Moment

In Wilhelmsburg ist es am Sonntagnachmittag zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Bewohner wurde im letzten Moment aus einer stark verqualmten Wohnung gerettet.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 17.40 Uhr in die Weimarer Straße gerufen. In einem Wohnhaus war ein piepender Rauchmelder zu hören. Als Feuerwehrmänner die Tür aufbrachen, schlug ihnen schwarzer Qualm entgegen. In der Wohnung fanden sie den nicht mehr ansprechbaren Bewohner.

Notarzt versorgt schwer verletzten Bewohner

Der Mann war offenbar beim Kochen zusammengebrochen. Das Essen fing an zu brennen und sorgte für eine äußerst starke Verqualmung. Dank des Rauchmelders wurden Nachbarn aufmerksam und wählten den Notruf.

Nach gut 30 Minuten war der Brand gelöscht. Der Verletzte kam mit dem Notarzt in eine Klinik.