Feuer in Kleingartenverein: Laube brennt komplett nieder

Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr: In einem Kleingartenverein an der Brookkehre in Bergedorf ist am Sonntagabend eine Laube in Flammen aufgegangen. Gleich mehrere Notrufe gingen bei den Beamten ein.

Als die ersten Kräfte eintrafen, war bereits eine schwarze Rauchsäule über den Baumwipfeln des Gartenvereins zu sehen: Auch die Laube, ein fünf mal fünf Meter großes Wohnwagen-Holzkonstrukt inmitten der Kolonie, brannte.

Feuer in Hamburg: Laube brennt komplett nieder

Mit zwei sogenannten C-Rohren löschten die Feuerwehrleute den Brand, der sich zwischenzeitlich auch auf Bäume und die Rasenfläche ausgebreitet hatte. Um auch an die letzten Glutnester zu kommen, musste der Schutt und das Holz auseinander gezogen werden. Laut eines Feuerwehrsprechers wurde niemand durch die Flammen verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hunderte in Hamburg betroffen: Das sagt WhatsApp zur fiesen Betrugswelle

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Gasflaschen wurden in den Trümmern gefunden. Die Polizei ermittelt. „Der Brandort wurde beschlagnahmt“, so ein Sprecher zur MOPO. (dg)