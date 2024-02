Feuer in Kleingartensiedlung – für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät

In Rothenburgsort ist am Freitag ein Feuer in einer Gartenlaube ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete einen Mann aus dem brennenden Häuschen, der jedoch kurze Zeit später verstarb.

Am späten Vormittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Kleingartensiedlung an der Großmannstraße gerufen: Dort hatten Zeugen Brandrauch bemerkt, der aus einer der Lauben aufstieg. Es hieß außerdem, dass sich ein Mann noch in dem Häuschen aufhalten solle.

Hamburg: Gartenlaube brennt, eine Person tot

Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte einen Schwerstverletzten in der brennenden Laube. Zwar wurde der ältere Mann umgehend in eine Spezialklinik gebracht, doch es war zu spät. Laut Polizei starb er kurze Zeit später.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, muss nun ermittelt werden: Es liegen aber „keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor“, heißt es von der Polizei. (mp)