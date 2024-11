Feuer in Heimfeld: Mehrere Menschen evakuiert

Feuer in Hamburg-Heimfeld: Zwei Personen mussten am Montagabend von der Feuerwehr gerettet, dazu mehrere evakuiert werden. Mit knapp drei Dutzend Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort.

Am Montagabend kam es in Heimfeld im Hermesweg zu einem Feuer. Im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. Mehrere Anwohner:innen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mit 34 Einsatzkräften konnte der Brand gelöscht werden

Um 19.10 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Heimfeld aus, nachdem mehrere Anrufe – auch von innerhalb des Hauses – eingegangen waren. Aus der betroffenen Wohnung konnten zwei Menschen gerettet werden; einer wurde aufgrund einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Aus dem Stockwerk darüber mussten mehrere Personen evakuiert werden. Verletzt wurde dabei niemand.

34 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten den Einsatz um 20.13 Uhr beenden. Die Ermittlung der Brandursache liegt bei der Polizei.