Feuer in Hamburger Tiefgarage – mehrere Fahrzeuge beschädigt

Während zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montagmittag in Reitbrook einen Großbrand bekämpften, kam es in Jenfeld zu einem weiteren Großeinsatz. In einer Tiefgarage an der Straße Bekkamp drang gegen 13 Uhr Brandrauch nach draußen.

Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, forderten sie Verstärkung an. Mit zwei Strahlrohren drangen Atemschutzgeräteträger in die völlig verrauchte und dunkle Tiefgarage vor.

Feuer in Jenfeld – Feuerwehr löscht Tiefgaragenbrand

Anfangs war unklar, was dort in Brand geraten war. Nach kurzer Zeit entdeckten die Einsatzkräfte jedoch einen großen Müllhaufen, der aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen hatte.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Dennoch wurden mehrere Fahrzeuge durch den Brandrauch beschädigt. Vor Ort hieß es, eine spontane Selbstentzündung sei ausgeschlossen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.