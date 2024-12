Explosion in Haus im Hamburger Süden – Warnung vor starker Rauchentwicklung

Im Hamburger Stadtteil Reitbrook kam es offenbar in einem Wohnhaus zu einer Explosion. Eine benachbarte Halle geriet anschließend in Brand. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehrere Personen konnten sich rechtzeitig retten.

Gegen 11.50 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr Hamburg ein – zahlreiche weitere folgten. Am Reitbrooker Hinterdeich geriet nach einer mutmaßlichen Explosion eines Wohnhauses eine benachbarte Halle in Flammen. Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine enorme Rauchsäule über dem Stadtteil aufsteigen.

Feuer in Reitbrook – Haus in Vollbrand

Mehr als 100 Einsatzkräfte bekämpften in der Spitze die Flammen. Um die Anwohner vor der starken Rauchentwicklung zu warnen, wurde die Warn-App NINA ausgelöst, zudem wurden Radiodurchsagen veranlasst. Die Rauchsäule zog in Richtung Südwesten ab. Betroffen waren die Regionen Reitbrook, Fünfhausen, Over und Klein-Rosenweide. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Gebäude stand lichterloh in Flammen TV News Kontor Das Gebäude stand lichterloh in Flammen

Die Ursache der mutmaßlichen Explosion ist noch unklar. Das betroffene Wohnhaus wurde durch die Explosion stark beschädigt und gilt laut Feuerwehr als einsturzgefährdet. Auf Fotos ist zu erkennen, dass offenbar mehrere blaue Kanister in dem Gebäude gelagert waren.

Nach bisherigen Informationen gibt es keine verletzten Personen. Eine Person sowie ein Feuerwehrmann standen jedoch im Rauch und mussten vor Ort behandelt werden. Das Kriseninterventionsteam ist ebenfalls im Einsatz, um fünf betroffene Personen zu betreuen. Wie lange der Einsatz in Reitbrook noch andauern wird, ist derzeit unklar. (mp/sp)

