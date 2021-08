Im Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel ist am Freitagabend eine 82-Jährige schwer verletzt worden. Die Ursache für das Feuer soll eine brennende Zigarette gewesen sein.

Gegen 19.13 Uhr ging laut Polizei der Notruf aus der Straße Hinsbleek ein. Die Rettungskräfte holten eine 82-jährige Rollstuhlfahrerin schwer verletzt aus ihrem Zimmer im Hospital zum Heiligen Geist.

Hamburg: Seniorin schwebt nach Brand in Lebensgefahr

Ursache des Feuers soll eine brennende Zigarette gewesen sein, die wahrscheinlich die Heizdecke der Frau entzündet hatte. Die 82-Jährige soll nach Angaben der Polizei aufgrund ihrer Verletzungen weiterhin in Lebensgefahr schweben. Andere Bewohner:innen wurden nicht verletzt.

Auch in einem Seniorenheim in Jenfeld hat es in der Nacht zu Samstag gebrannt. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus.