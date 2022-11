Feuer in Hamburger Krankenhaus: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Feueralarm im Amalie-Sieveking-Krankenhaus: In der Nacht zu Donnerstag hat ein Bett in der Notaufnahme gebrannt. Der Bereich wurde vorübergehend geschlossen.

Das Feuer brach gegen 1 Uhr aus in dem Volksdorfer Krankenhaus aus. Nach ersten Erkenntnissen gehe man von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Nach MOPO-Informationen soll ein geistig verwirrter Patient das Feuer gelegt haben. Der mutmaßliche Brandstifter wurde von der Polizei festgenommen und in Handschellen abgeführt.

Feuer in Hamburger Amalie-Sieveking-Krankenhaus

Verletzt worden sei den Angaben zufolge niemand. Das Feuer habe sich auf ein Bett beschränkt, in dem sich zu dem Zeitpunkt niemand aufgehalten habe.

Die Feuerwehr war zwei Stunden damit beschäftigt, das Feuer zu löschen und die Notaufnahme zu durchlüften. Gegen 3 Uhr morgens konnten wieder Patienten aufgenommen werden. (dpa/mp)