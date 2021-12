Nach einem Wohnungsbrand an der Steilshooper Allee in Bramfeld am späten Donnerstagabend ist ein Mann (56) einem Amtsarzt vorgestellt worden. Laut Angaben des Lagedienstes der Hamburger Polizei soll er immer wieder versucht haben, in die brennende Wohnung seiner Mutter zu rennen. Ein Sprecher: „Er befand sich in einem Ausnahmezustand.“

Kurz vor 23 Uhr bekam die Feuerwehr über den Notruf mitgeteilt, dass es in einer Wohnung des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses brennen würde. „Da vermutet wurde, dass sich noch Personen im Gefahrenbereich befinden könnten, wurde durch die Rettungsleitstelle sofort die Alarmstufe ausgelöst“, so Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger.

Hamburg: Mann will immer wieder in brennende Wohnung rennen

Das Feuer und der Rauch hatten sich bereits „weit in der Wohnung ausgebreitet“, als die ersten Einsatzkräfte dann vor Ort eintrafen, so Unger weiter. Der 56-Jährige, der offenbar immer wieder zurück in die Wohnung wollte, wurde zuerst von Notfallsanitätern gesichtet und versorgt, dann in Polizei-Begleitung in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehrleute – insgesamt 25 Kräfte – bekämpften unter Atemschutz den Brand von innen und von außen, auch, um einen Überschlag der Flammen auf andere Stockwerke zu verhindern. Unger: „Nach einer halben Stunde konnte ‚Feuer aus‘ gemeldet werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten, unter anderem mit Wärmebildkamera, wurden nach einer weiteren Stunde abgeschlossen.“ Die Brandursache sei noch unklar, die Polizei würde ermitteln.

Der 56-Jährige soll schon in der Vergangenheit mit psychischer Instabilität, aber nicht strafrechtlich aufgefallen sein. Es gilt als wahrscheinlich, dass ein Amtsarzt entscheidet, ihn in eine Psychiatrie einweisen zu lassen. (dg/fbo)