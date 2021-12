Ein Einsatz der Drogen-Task-Force endete in Hamburg nach fast 24 Stunden mit der Sicherstellung zahlreicher Drogen, mehreren Festnahmen und Zuführungen in das Untersuchungsgefängnis. Diensthund „Gino“ spürte auf St. Pauli zudem acht Drogendepots auf.

Der Einsatz begann am frühen Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr. Eine große Zahl an Polizisten und Drogenfahndern rückte in verschiedenen Stadtteilen an. Sie überprüften insgesamt 107 Personen, 43 von ihnen erhielten „Platzverweise“. Es gab mehrere Festnahmen, zwei mutmassliche Dealer kamen in U-Haft.

Mehrere Marihuanablüten wurden einem Fahnder zum Kauf angeboten

An der Reeperbahn ging der Polizei ein 35-Jähriger ins Netz. Der Mann hatte ausgerechnet einen Fahnder Kokain zum Kauf angeboten. Bei ihm wurden zudem zwei Gripbeutel Marihuana gefunden. Wegen des Verdacht des Drogenhandels und des illegalen Aufenthalts kam der Mann in U-Haft.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich gegen 9.50 Uhr in St. Georg. Hier bot ein Mann (26) einem verdeckten Fahnder mehrere Marihuanablüten an. Der 26-Jährige sowie drei mutmassliche Komplizen wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung auf dem Polizeirevier fand man bei ihnen Drogen, mutmassliches Dealgeld und szenetypische Utensilien. Auch der 26-Jährige kam in U-Haft.

Polizeihund Gino hebt acht Drogendepots aus

Kurz vor Mitternacht kam Diensthund „Gino“ an der Balduintreppe auf St. Pauli zum Einsatz. Mit Erfolg. Der Schäferhund erschnüffelte hier acht Drogendepots und dabei unter anderem 61 Gramm Marihuana.