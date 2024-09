Feuer auf der Wache – wohin jetzt mit den Rettungswagen?

Ein Kühlschrank war die Ursache: Am Freitagvormittag rückte die Feuerwehr Hamburg zu einer Rettungswache aus. Verletzt wurde niemand. Wo die dort stationierten Rettungswagen nun untergebracht werden, ist derzeit unklar.

Um 10.41 Uhr kam es in einer Niederlassung der Johanniter an der Helbingstraße zum Brand eines Kühlschranks. Der Rauch zog in die Fahrzeughalle der integrierten Rettungswache.

Feuer in der Küche ausgebrochen – Rauch zieht in die Fahrzeughalle

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich beide Rettungsfahrzeuge im Einsatz, sodass keine Fahrzeuge von dem Feuer betroffen waren. Die Büroräume der Wache wurden vorsorglich evakuiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Razzia in Billstedt: Fahnder entdecken Drogenhölle

Von dem Brand waren hauptsächlich die Büro- und Schulungsräumlichkeiten der Johanniter betroffen. Die Einsatzfähigkeit der dort stationierten Rettungswagen sei durch das Feuer nicht beeinträchtigt, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber MOPO bestätigt.