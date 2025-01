Feuer in Einfamilienhaus in Hamburg – eine Person verletzt

Am Mittwoch um 13.48 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus am Altenmühlweg in Sasel gerufen. Bei ihrer Ankunft war das Erdgeschoss des Hauses bereits stark verraucht, und offene Flammen waren von außen sichtbar.

Sofort begann die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung, die sich aufgrund der Ausbreitung des Feuers zeitaufwendig gestaltet. Zwei Löschzüge sind im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Feuerwehreinsatz in Hamburg – eine Person bei Brand verletzt

Nach ersten Informationen wurde eine Person verletzt, weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand der betroffenen Person sind derzeit nicht bekannt. Die Einsatzkräfte kämpfen weiterhin gegen die Flammen, der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren: Heizkosten-Abzocke: So gibt’s Geld zurück vom Vermieter

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Ermittlungen zur Klärung der Brandursache werden nach Abschluss der Löscharbeiten eingeleitet. Weitere Informationen werden im Laufe des Tages erwartet.