Feuer in Hamburger Einfamilienhaus: Dachstuhl brennt lichterloh

In einem Einfamilienhaus in Eidelstedt ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem großen Dachstuhlbrand gekommen. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz und musste das Dach abdecken. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22.52 Uhr geht der Notruf ein: Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Steinwiesenweg brennt in voller Ausdehnung. Laut einem Sprecher der Feuerwehr steht beim Eintreffen der Kräfte außer dem Dachstuhl auch ein Zimmer im Obergeschoss in Flammen.

Die Bewohner haben sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr deckt das Dach ab, um an alle Glutnester zu gelangen.

Dachstuhlbrand in Hamburg-Eidelstedt: Haus unbewohnbar

Während des Einsatzes sind der Steinwiesenweg und die Straße Niendorfer Gehege gesperrt. Erst in den frühen Morgenstunden, um 3.37 Uhr, kann die Feuerwehr den Einsatz beenden.

Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr wahrscheinlich vorerst nicht mehr bewohnbar. (abu)